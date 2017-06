Chinese knokfilm in rechtszaal: 'We hebben er geen popcorn bij'

Foto: Archief

DEN HAAG - Naar de Chinees ga je meestal om snel wat eten te halen en niet om opgesloten te zitten. Toch overkwam dit in april twee handhavers van de gemeente Den Haag. De film van dit incident ‘draaide’ vrijdag 23 juni bij de politierechter. Een voorstelling zonder popcorn.

De tribune van de rechtszaal zit vol met mannen en vrouwen in het blauw van de Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s). Zij zijn er om de twee collega’s te steunen die nog last hebben van wat hen in april overkwam in een Chinees restaurant. Zij bezochten de zaak op het Almeloplein voor controle van de gokkasten.



Toen ze de man die er rondliep, verdachte Aili Y. (51) vroegen om de vergunning, reageerde hij direct agressief. Hij vertelde dat ze moesten wachten op zijn vrouw, de eigenaresse van de Chinees, en sommeerde ze te gaan zitten. Kort daarop draaide hij de deur van het restaurant op slot en wilde vervolgens de ambtenaren niet meer naar buiten laten.



Gewond



De BOA’s gingen over tot aanhouding van de man. Bij die worsteling liep een van hen een gekneusde rib op, een ander een schaafwond. De film wordt bij de politierechter nog eens afgespeeld. Letterlijk, want er zijn camerabeelden en die vormen het bewijs. 'We hebben er geen popcorn bij', zegt de rechter die de film van droog commentaar voorziet.



Te zien is hoe de ambtenaren binnen komen en de verdachte brede gebaren maakt. Er zit geen geluid bij. 'Ik was bang, ik dacht dat het rovers waren', zegt de man. De rechter kan zijn verbazing niet onderdrukken: 'Oh, u bent gewend dat rovers in uniform lopen?'



'Gedragen overvallers zich zo?'



Op de beelden maakt een ambtenaar foto’s van de gokkast. De rechter: 'Gedragen overvallers zich zo? Bij andere zaken zie ik ze meestal rennen met een pistool.' Hij wijst op een Chinees beeld van een figuur met de handen omhoog. 'Die is zeker ook bang?'



Hij begrijpt ook niet dat de deur op slot moest, want rovers wil je toch liever kwijt. De verdachte komt dan met het verhaal dat er geen klanten de zaak in mochten. 'Nu wordt het spannend', vervolgt de rechter de voorstelling.



Slapeloze nachten



Op de schermen in de rechtszaal is de aanhouding zichtbaar, een worsteling van drie mannen. Het gaat allemaal snel. Een BOA heeft de sleutel te pakken en opent de deur voor de politie. 'Daar is de sterke arm', vertelt de rechter. Einde van de film, maar begin van veel ellende voor de ambtenaren.



Zij zouden nog lang slapeloze nachten hebben en staan onder psychologische behandeling. Tot ergernis van de rechter begint Alli Y. te lachen als hij dat hoort. 'Ze zeggen maar wat, allemaal uit de duim gezogen. Zij sloegen mij. Dat mag niet in een democratisch land.' Hij toont geen enkele spijt over wat hij de BOA’s heeft aangedaan.



'Hele nare feiten'



De officier van justitie vindt dat ‘hele nare feiten’. 'Opsporingsambtenaren moeten hun werk kunnen doen. Daar hoor je aan mee te werken.' Hij eist twee weken cel voor de vrijheidsberoving en geweld. De politierechter neemt nog even het beperkte strafblad van de verdachte door.



'Dat doen we hier altijd. Vaste klanten krijgen een bonus.' Hij veroordeelt de man niet tot een celstraf, vanwege 'de maatschappelijke kosten'. Alli Y. moet een taakstraf uitvoeren van vijftig uur en boete betalen van vijfhonderd euro en er bovenop tweehonderd euro smartengeld aan de ambtenaren. Daar kon de man in elk geval niet om lachen.



Door: Cerberus Correctie melden