Nepreacties in promofilmpje Madurodam

DEN HAAG - Een filmpje waarin bezoekers de nieuwe attractie 'New Amsterdam' van Madurodam testen, blijkt in scène te zijn gezet. De bezoekers die lovende woorden uiten, zijn medewerkers van het park zelf.

'Ik had niet verwacht dat Madurodam zo'n gave grote attractie neer zou zetten', vertelt een vrouw. Een ander zegt: 'Het is heel erg mooi dat kinderen op deze manier iets mee kunnen krijgen van een stukje Nederlandse geschiedenis, maar wel op een hele leuke manier.'Mooie, positieve reacties natuurlijk, maar wat blijkt: twee vrouwen die in het filmpje hun mening geven, werken bij Madurodam. Dat ontdekte de website Looopings.Beide vrouwen werken op de communicatie en marketingafdeling van Madurodam. Het filmpje is dus in scène gezet, terwijl het lijkt alsof de vrouwen met hun kinderen authentieke bezoekers van het park zijn.De attractie 'New Amsterdam' werd onlangs geopend. De bezoeker gaat 'op reis' door het Amsterdam van de 17de eeuw.Omroep West heeft ook gekeken of het verhaal van Looopings inderdaad klopt. Bij het Googelen van de namen, blijkt het daadwerkelijk zo te zijn. We hebben Madurodam om een reactie gevraagd, maar het park was niet bereikbaar.Bekijk het filmpje hieronder zelf!