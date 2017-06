Van misbruik verdachte leraar uit Nieuwerkerk aan den IJssel blijft voorlopig in de cel

Archieffoto

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - Een leraar Engels uit Nieuwerkerk aan den IJssel die verdacht wordt van seksueel misbruik, blijft voorlopig in de cel. Dat heeft de rechter vrijdag bepaald. De 38-jarige Arjan L. gaf tot december vorig jaar les op de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad (GSR) in Rotterdam.

De school ontsloeg de leraar vanwege 'grensoverschrijdend gedrag' en deed aangifte, zo staat op de website van de scholengemeenschap. Volgens het Openbaar Ministerie knuffelde, betastte en zoende hij in 2015 en 2016 twee leerlingen van de school. Eén van de meisjes zou hij via Instagram of Whatsapp een naaktfoto van zichzelf hebben gestuurd.



De politie vond op de computer van de man kinderporno. Op de foto's is hij zelf naakt te zien met jonge kinderen, onder andere zijn eigen kind. De schoolleiding van het GSR is geschokt door de vondst van justitie: 'We leven mee met de slachtoffers, het gezin van de betrokken docent en allen die daar omheen staan.'



De zaak wordt in augustus inhoudelijk behandeld.



Door: Redactie Correctie melden