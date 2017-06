Zoveel liter bier gaat er dit weekend op Parkpop doorheen

DEN HAAG - Parkpop staat weer voor de deur! Zo'n 275.000 toeschouwers komen dit weekend op het evenement af. Weet je hoeveel liter bier er doorheen gaat? 72.000! En dat verdwijnt dan uiteindelijk weer in de tachtig dixies die op het evenemententerrein staan.

Wat een getallen, maar we hebben nog meer van die leuke feitjes. Zo worden er 300.000 plastic glazen gebruikt, zijn er 40 eettentjes, staat er 5000 meter aan hekwerk en treden er 196 artiesten op. Ben je er nog?Dit jaar bestaat Parkpop voor het eerst uit drie dagen. Vrijdagavond is in de Haagse binnenstad Parkpop Downtown begonnen. Zaterdag start Night at the Park en zondag uiteraard Parkpop zelf.Drie popfestivals dus, maar volgens organisator Claudia Raven wel drie hele verschillende festivals. 'Juist doordat we nu drie dagen hebben, kunnen we veel uitgebreider programmeren uit de popmuziek.'De organisatie hoopt hiermee dat bezoekers niet alleen voor Parkpop op zondag naar Den Haag komen, maar een compeet weekend 'zich laten onderdompelen' in de muziek.No worries, je kan het volgen bij Omroep West. Online is er een liveblog met een blik achter de schermen, foto’s, filmpjes, interviews en updates. Op 89.3 Radio West doen we live verslag.Zondag zendt TV West vanaf 18.00 uur een aantal live optredens van Parkpop uit. Deze worden afgewisseld met concerten van Night at the Park.