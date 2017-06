Man met teveel alcohol op rijdt slootje De Lier in

Auto in de sloot De Lier (foto: Regio15)

DE LIER - Een man is vrijdagavond met zijn auto in een sloot in De Lier belandt. De bestuurder van de personenauto bleef ongedeerd en bleek achteraf te veel alcohol gedronken te hebben. Hij is meegenomen naar het bureau.





De auto is afgevoerd.



Op foto's is te zien dat de auto schuin in het smalle slootje ligt. De hulpdiensten rukten met veel materieel uit, maar dat was uiteindelijk overbodig.

Door: Redactie Correctie melden