Zwemster Femke Heemskerk pakt brons in Rome

Femke Heemskerk tijdens de Swim Cup in Eindhoven (foto: ANP)

ROELOFARENDSVEEN - Femke Heemskerk heeft vrijdag bij de internationale wedstrijden in Rome brons gepakt op de 200 meter vrije slag. De zwemster uit Roelofarendsveen zwom een tijd van 1.56,51.

De Italiaanse Federica Pellegrini was met 1.56,16 de snelste op die afstand. Michelle Coleman uit Zweden veroverde de tweede plaats (1.56,49).Ranomi Kromowidjojo won de 50 meter vlinderslag. De 26-jarige tikte in de finale als eerste aan in 25,59 seconden.