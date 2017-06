Roparun haalt ruim 5 miljoen euro op voor goede doel

REGIO - De 321 teams die dit jaar meededen aan de Roparun hebben gezamenlijk bijna 5,5 miljoen euro opgehaald. Met iets minder deelnemers, is er toch net wat meer geld opgehaald voor de kankerbestrijding dan in 2016, aldus de organisatie vrijdagavond.

Aan de editie van vorig jaar deden 333 teams mee die gezamenlijk 5,4 miljoen euro ophaalden. Vrijdagavond bleek tijdens de slotavond dat er dit jaar 5.497.643 euro bijeen is gebracht.De Roparun is een ruim 500 kilometer lange estafetteloop uit Hamburg en Parijs naar Rotterdam waarmee geld wordt ingezameld voor de kankerbestrijding. Dit jaar vond de 26e editie plaats. Sinds 1992 is inmiddels meer dan 73 miljoen euro bijeengebracht voor palliatieve zorg aan mensen met kanker.Uit onze regio deden dit jaar ook veel teams mee. Zo was er een team van Royal Flora Holland uit Rijnsburg. Verder een ploeg van de provincie Zuid-Holland, een delegatie van de politie-eenheid Den Haag, de Haegse Ooievaar Runners en Team 173 uit Wassenaar.