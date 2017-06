Dertiende editie Veteranendag in Den Haag van start

Foto: Richard Mulder (Veteranendag 2016)

DEN HAAG - Den Haag staat zaterdag in het teken van Veteranendag. De dertiende editie wordt geopend in de Ridderzaal met een ceremonie voor genodigden in het bijzijn van koning Willem-Alexander, minister-president Mark Rutte en minister Jeanine Hennis Plasschaert.





Gedurende de hele dag is er een afwisselend programma op het Malieveld voor jong en oud met militaire voertuigen, een F16-simulator en een hindernisbaan. Op het grote podium treedt het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht op met Berget Lewis.

Nederland telt ruim



Op het Binnenhof vindt aansluitend een medaille-uitreiking plaats. Aan het defilé voor de koning door de Haagse binnenstad doen bijna 4.000 veteranen mee, 16 orkesten en 32 militaire voertuigen, waaronder een imposante Pantserhouwitser . Tijdens het defilé vliegt een aantal (historische) vliegtuigen over. Nederland telt ruim 115.000 veteranen. Voornamelijk mannen, maar ook vrouwen, die zich hebben ingezet tijdens tal van vredesmissies.