D66 Voorschoten vindt dat brief over fusie Wassenaar te vroeg is verstuurd

VOORSCHOTEN - D66 in de gemeente Voorschoten begrijpt niets van de timing van de openbare brief die het college van BenW afgelopen woensdag naar het college van Wassenaar stuurde over een fusie.

Maandag is er een dorpsgesprek met de inwoners over de bestuurlijke toekomst en het financiële herstelplan . Nu ligt er al een brief waarin het college van BenW Wassenaar vraagt zich uit te spreken over het samengaan met Voorschoten Volgens fractievoorzitter Marco van der Meij wordt zo de indruk gewekt dat de mening van de inwoners er niet toe doet.Van der Meij spreekt over een erg onzorgvuldige actie' . Ik begrijp de vraag aan Wassenaar wel; het is ook goed dat er een duidelijke voorkeurskeuze komt, maar wat doet het woord fusie dan opeens in die brief? Er is nog helemaal niets besloten: we bevinden ons in een onderzoekende fase, waarbij de Raad uiteindelijk een besluit neemt'. Hij hoopt dat er maandag toch veel Voorschotenaren naar de bijeenkomst zullen komen.