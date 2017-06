Bouten wielen auto's in Noorden losgedraaid

Archief foto

NOORDEN - De politie Kaag en Braassem waarschuwt op Facebook inwoners van het plaatsje Noorden hun wielbouten van hun auto te controleren voordat ze wegrijden.Bij de politie zijn de afgelopen week meerdere meldingen binnengekomen dat er in Noorden en omgeving de bouten van wielen zijn losgedraaid.

Dit heeft niet tot gelukken geleid, de bestuurders hadden op tijd in de gaten dat er iets mis was met de auto. Van de daders ontbreekt elk spoor. De politie adviseert mensen die het is overkomen aangifte te doen. De politie spreekt van 'levensgevaarlijke praktijken'. In de aangfte komt dan ook poging tot zware mishandeling en/of doodslag te staan.