Vernieler auto aangehouden na tip buurtbewoners

Archieffoto

DEN HAAG - De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Den Haag een 19-jarige man aangehouden op verdenking van het beschadigen van een auto.

Bewoners van de Pompstationsweg zagen vanuit hun woning een man bij een auto staan die beschadigd was. Ze belden daarop de politie. Toen de 19-jarige ontdekte dat hij gezien was rende hij weg. Hij verstopte zich in de bosjes bij de Van Alkemadelaan, maar werd toch gezien door de agenten die hem meenamen naar het politiebureau voor verhoor. Hij zit nog vast.