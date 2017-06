Geen Turkije, maar Azerbeidzjan voor Dion Malone

DEN HAAG - ADO-speler Dion Malone vertrekt niet naar het Turkse Kayserispor, maar naar FK Qabala uit Azerbeidzjan. Dat vertelt de verdediger op de website van Voetbalprimeur. Malone tekende zaterdagochtend een tweejarig contract bij Qabala.

Eerder deze week maakte Kayserispor bekend dat Malone de overstap naar Turkije zou maken. 'Ik schrok dat het zo op internet stond, ook omdat het van de club zelf kwam', vertelt Malone. 'Ik had er een goed gevoel bij, maar ik moest kiezen tussen twee goede opties. Ik kreeg meer duidelijkheid van Qabala en in Turkije moest nog een aantal dingen geregeld worden, dus ik heb mijn keuze gemaakt.'Qabala speelt op het hoogste niveau in Azerbeidzjan. De ploeg eindigde afgelopen seizoen op de tweede plaats en kan zich via de voorrondes kwalificeren voor de Europa League.De 28-jarige Malone speelde vijf seizoenen voor ADO Den Haag en vertrekt transfervrij uit Den Haag.