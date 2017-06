Dylan van Baarle weer naar de Tour: 'Eer om erbij te zijn'

ZOETERMEER - Dylan van Baarle maakt opnieuw deel uit van de selectie van wielerploeg Cannondale-Drapac voor de Ronde van Frankrijk. Zijn ploeg ging zaterdag verder met het via Twitter één voor één voorstellen van de gekozen renners voor de Tour, die op 1 juli in Düsseldorf van start gaat.

Eerder werd de deelname van de Amerikaan Taylor Phinney, de Italiaan Alberto Bettiol, de Australiër Simon Clarke en de Nieuw-Zeelander Patrick Bevin al bevestigd.Van dat viertal reed alleen Clarke eerder de Tour. Van Baarle was er de afgelopen twee jaar al bij. 'Iedereen in de wereld kent deze wedstrijd. Het is een eer om er weer bij te zijn', aldus de 25-jarige renner uit Zoetermeer.