Amateurclubs zijn klaar met de KNVB

REGIO - De amateurclubs die uitkomen in de Tweede en Derde Divisie hekelen het beleid van de KNVB met betrekking tot instroom van de beloftenteams van betaald voetbal organisaties (BVO's) in de amateurcompetities.

In een brief aan de KNVB, die is ondertekend door de voorzitters van FC Lisse, Rijnsburgse Boys, Katwijk, VVSB, Scheveningen en IJsselmeervogels, maken de clubs duidelijk niet gediend te zijn van de handelswijze van de voetbalbond omdat zij niet betrokken zijn bij de besluitvorming over de instroom van de beloftenteams. De clubs dreigen zelfs met het breken van afspraken met de KNVB. 'Mocht u anders besluiten, dan zien wij dat als het formeel breken van gemaakte afspraken. In dat geval is dat vice versa en zullen we ons gaan beraden op de toekomst van het Nederlands amateurvoetbal', schrijven de voorzitters.De clubs zijn ontstemd over het grote aantal beloftenteams dat nu al in de Tweede en Derde Divisie uitkomt. Met ingang van het seizoen 2018/2019 zouden er nog eens acht beloftenteams in de voetbalpiramide instromen. Twee daarvan stromen in in de Derde Divisie, zes beginnen in de Hoofdklasse. In de brief vragen de amateurclubs om begrip van de voetbalbond. 'We doen een dringend beroep aan de KNVB om te doen wat de KNVB altijd zegt te doen: luisteren naar wat de clubs willen. We verzoeken u de belangen van de amateurclubs te behartigen en dit besluit terug te draaien.'Uit een evaluatie onder de amateurclubs uit het hoogste niveau blijkt dat maarliefst 89 procent van de clubs geen beloftenteams van BVO's in de amateurcompetities wil. 'De clubs zien de inkomsten uit kaartverkoop en horeca dalen door het gebrek aan publieke belangstelling voor wedstrijden tegen beloftenteams. Bovendien is de entourage waarin de beloftenteams spelen (een leeg stadion of een bijveld) onaantrekkelijk', blijkt uit de evaluatie.