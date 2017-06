Monteur uur vast bij zoveelste liftreparatie in ouderencomplex

'S-GRAVENZANDE - Een monteur van een bouwbedrijf heeft zaterdagochtend een uur vastgezeten in de beruchte lift van een ouderencomplex aan de Gasthuislaan in ’s-Gravenzande. De brandweer werd opnieuw opgeroepen om de monteur te bevrijden. Een slager die een barbecue kwam verzorgen moest alles via de trap naar boven brengen.





Het is de zoveelste keer dat de lift kuren heeft. De brandweer riep dat zij een rekening zouden sturen naar woningbouwvereniging Arcade, meldt mediapartner WOS.Arcade liet deze week weten dat het klopt dat de lift na de renovatie in 2016 veel storingen heeft gehad. Omdat het niet lukte om met de liftleverancier het probleem van de lift op te lossen, zijn ze overgestapt naar een andere onderhoudsfirma.Binnen twee weken worden er reparaties gedaan die de storingen moeten verhelpen. Ook gaan ze kijken of de lift andere deuren kan krijgen die geschikter zijn voor mensen met een scootmobiel of rolstoel. Daarover moet nog wel worden gesproken met de vereniging van eigenaren die mede-eigenaar zijn van de lift.