Sfeerblog: Night at the Park 2017

Garland Jeffreys op het podium tijdens Night at the Park 2017 (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - De vierde editie van Night at the Park begint om 16.00 uur in het Haagse Zuiderpark. Onder anderen UB40, Paul Young en Level 42 beklimmen het podium. Volg het festival via ons liveblog!