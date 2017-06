Vrouw opgepakt voor neersteken man tijdens ruzie

Foto: Regio15

DEN HAAG - Een vrouw is zaterdagmiddag opgepakt nadat ze een man had neergestoken op de Gaslaan in Den Haag. De twee hadden ruzie met elkaar bij wijkpark De Verademing.





Vanwege de steekpartij hing er een tijdje een politiehelikopter boven het gebied rondom de Energiecentrale.







De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet precies bekend wat de relatie tussen de twee was.