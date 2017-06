Meiden Jan van Nassauschool Den Haag tweede bij NK Schoolvoetbal

DEN HAAG - De Jan van Nassauschool heeft het zaterdag in het ADO-stadion heel goed gedaan bij het Nederlands Kampioenschap Scholenteams voor meiden. In de leeftijdsgroep tot en met 12 jaar werd deze ‘wereldtalentenschool’ uit de Haagse Rivierenbuurt tweede. Ze maakten één doelpunt te weinig om eerste te worden, dat werd een school uit Utrecht.

In de leeftijdsgroep voor meiden tot en met 16 jaar werd het Hofstad Lyceum vierde, achter winnaar Gelderland. Beide Haagse ploegen hadden eerder de regionale voorrondes gewonnen en mochten meedoen met het NK.Er deden teams mee uit Utrecht, Gelderland, Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven. Ouders en leerlingen werden bij ADO ontvangen in een sfeer die alvast vooruitbuit dlikte op het EK vrouwenvoetbal, later deze zomer in Nederland.