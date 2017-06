IN BEELD: Veteranendag Den Haag trekt ruim 90.000 bezoekers

Foto: Richard Mulder

De Hofstad was de dertiende keer het decor voor de Veteranendag. Op het Haagse Malieveld was een groot festivalterrein ingericht, waar veel belangstellenden op af kwamen.Ook was er veel belangstelling voor het traditionele defilé dat door koning Willem-Alexander in de binnenstad werd afgenomen.Eerder op de dag was er een bijeenkomst in de Ridderzaal, waar de koning, premier Mark Rutte en minister van Defensie Jeanine Hennis Plasschaert aanwezig waren.Hennis benadrukte in een toespraak dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is. 'Wie in vrijheid leeft heeft de verantwoordelijkheid die te onderhouden. En dus dienen we fatsoenlijk om te gaan met onze vrijheid’, aldus de minister. Aan enkele militairen uit verschillende generaties kende de minister een medaille toe.Nederland telt ruim 115.000 veteranen, mannen en vrouwen, die zijn ingezet bij vredesmissies.