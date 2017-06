Brandweer duikt naar verloren autosleutel in Delftse gracht

DELFT - Een bestuurder van een auto heeft zaterdagmiddag zijn autosleutel in de gracht aan het Achterom in Delft laten vallen. De man belde de brandweer voor hulp.

Het duikteam dook de gracht in op zoek naar de verloren autosleutel. Na korte tijd vond de duiker de sleutel en kon deze teruggeven aan de blije eigenaar van de auto.Het is niet de eerste keer dat het Delfts duikteam uitrukt voor een verloren autoleutel. In 2016 dook een duiker ook al de gracht in om dezelfde reden.