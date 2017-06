Schaatsbaan Zoetermeer direct dicht vanwege financiële problemen

Foto: archief

DEN HAAG - SilverDome in Zoetermeer heeft donderdag per direct de Oval schaatsbaan gesloten. Dat heeft de stichting Ice, Sports & Events per brief laten weten aan de sportverenigingen. De ijsbaan moet dicht vanwege financiële problemen.

De gemeente Zoetermeer onderzoekt wat er nodig is om de baan te behouden voor de sportverenigingen en schaatsliefhebbers. 'Het is voor de gemeente onacceptabel dat deze voorziening voor Zoetermeerse sporters zou verdwijnen. Het belang van sportverenigingen en recreanten staat bij ons voorop', zegt wethouder Margreet van Driel.



Maar de gemeente denkt dat de stichting Ice, Sports & Events het niet meer kan opbrengen.