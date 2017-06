IN BEELD: Zuiderpark danst op Paul Young en Level 42

Paul Young op Night at the Park 2017 (Foto: Marjan de Jong)

DEN HAAG - In het Haagse Zuiderpark feesten duizenden mensen zaterdagavond op de muziek van onder anderen Paul Young en Level 42 tijdens Night at the Park. Bekijk hier de mooiste foto's van het jaarlijkse evenement.

