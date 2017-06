Zwemmer Van der Weijden ondanks tegenwind op schema

REGIO - Zwemmer Maarten van der Weijden ligt na bijna de helft van zijn zwemtocht van Amsterdam naar Rotterdam nog op schema. Rond 03.30 uur verliet Van der Weijden het Braassemermeer om zijn weg langs Woubrugge te vervolgen richting Rotterdam.

Rond 08.30 uur was Van der Weijden met zijn begeleiders Boskoop voorbij en ging richting Waddinxveen. Er staan veel mensen langs de kant om aan te moedigen. Halverwege de nacht was er veel tegenwind.Rond 5.30 uur passeerde hij Alphen aan den Rijn.In Gouda bereikt Van de Weijden de Hollandsche IJssel die hem naar Rotterdam brengt. De 80 kilometer lange tocht door rivieren en kanalen markeert de opening van het zwemevenement Like2Swim, dat zondag in de haven van Rotterdam plaatsvindt. Van der Weijden vertrok zaterdag om 19:00 uur vanaf het IJ. Het is de bedoeling dat de olympisch kampioen in één stuk zwemt. Alleen bij sluizen moet hij het water uit.Zwemmen in rivieren en kanalen is gevaarlijk en in principe verboden. Bij uitzondering en met de nodige veiligheidsmaatregelen hebben de vaarwegbeheerders de tocht toegestaan. Tijdens het openwater-zwemevenement Like2Swim wordt geld ingezameld voor Vrienden van het Sophia. Het geld gaat naar onderzoek voor patiëntjes met luchtwegproblemen. Van der Weijden, die kanker heeft gehad, zet zich geregeld in voor goede doelen.