Vertraging nekt deelnemer Nederlands kampioenschap treinreizen

Menno vertelt in de tram bij Studio Haagsche Bluf over het NK Treinreizen

RIJSWIJK - Vijf minuten vertraging op het traject Schiphol - Leiden heeft Menno de Vries dit weekend de das omgedaan. De Rijswijker deed mee aan het Nederlands kampioenschap treinreizen, waarbij hij in 24 uur zoveel mogelijk kilometers per trein moest afleggen. De hoofdprijs ging aan hem voorbij.

'Ik heb het net niet gered', vertelt De Vries, die tijdens de laatste editie in 2015 net 1 kilometer tekort kwam voor het kampioenschap. 'Ik had in Leiden 4 minuten de tijd om over te stappen in de trein naar Groningen, maar mijn trein vanuit Schiphol naar Leiden had 5 minuten vertraging, dus die overstap heb ik net gemist.'



'Best wel jammer', vindt De Vries, 'want ik was best wel ver gekomen. Maar het was leuk en gezellig en ik heb enorm veel mensen ontmoet, die ook aan de wedstrijd meededen. Er hadden er overigens wel meer last van vertragingen.'





Goede planning en geluk



Dat bevestigt ook Hildebrand van Kuijeren van Treinreiziger.nl, organisator van de wedstrijd Kilometer Kampioen. 'Meerdere mensen hebben pech gehad. Het gaat ook niet alleen om een goede planning en een backupplan, je moet ook een beetje geluk hebben.'



De hoofdprijs, een treinrondreis door Europa, gaat dit jaar naar Koen Nijbroek uit het Utrechtse Elst. Hij legde in 24 uur 1979 kilometer af. Dat is beduidend meer dan het record van 2015 (1593 kilometer). Van Kuijeren: 'Dat komt doordat de deelnemers dit jaar eenzelfde traject twee keer mochten afleggen. Dat mocht twee jaar geleden niet.'