Vandalen trappen autospiegels kapot in Monster

Foto regio 15

MONSTER - In Monster hebben onbekenden in de nacht van zaterdag op zondag zeker zes auto's beschadigd in de omgeving van de Hazelaarstraat. De buitenspiegels van de wagens waren kapot getrapt. Ook zijn ruitenwissers vernield.

De eigenaren van de zes auto's hebben aangifte gedaan. Agenten ontdekten in de buurt nog 39 auto's waarvan de buitenspiegels omgebogen stonden. Mogelijk levert dat bij het terugbuigen nog meer schade op. De politie rekent in ieder geval op nog meer aangiftes.



Uit buurtonderzoek blijkt dat mogelijk een groep luidruchtige jongeren iets met de vernielingen te maken heeft. De vandalen hebben volgens de politie hun slag geslaan in de volgende straten: Abeelstraat, Van Bemmelenlaan, Hazelaarstraat, Geesterwijckstraat, Jan van Polanenstraat, Helmstraat, Molenweg, Nassauplein, Madeweg, Geestweg en Choorstraat.