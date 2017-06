Duizenden bezoekers voor Night at the Park

DEN HAAG - De vierde editie van Night at the Park heeft zaterdagavond volgens de organisatoren zo'n 30.000 bezoekers getrokken, evenveel als vorig jaar. De beveiliging telde er twee uur voor afloop 17.500. Publiekstrekkers in het Haagse Zuiderpark waren onder anderen UB40, Paul Young en Level 42. Ook Garland Jeffreys en de Nederlandse band Diesel stonden op het hoofdpodium.

Bands als Mirage, the Rootsriders en Rhapsody Queen brachten odes aan Fleetwood Mac, Bob Marley en Queen. Claudia Raven van organisator Ducos: 'Wat was het weer een feestje! Die hits uit de 80's vervelen werkelijk nooit. Het weer werkte ook perfect mee; na de hittegolf van afgelopen week, was het vandaag gelukkig koeler en het is droog gebleven. En met UB40 op het podium waanden we ons alsnog in de Cariben.'Night at the Park werd in 2014 geïntroduceerd als pre-party voor Parkpop, dat traditiegetrouw de dag erna plaatsvindt op hetzelfde terrein. Tijdens de 37ste editie van Parkpop treden vandaag onder anderen Alison Moyet, Broederliefde, The Baseballs, Causes en La Pegatina op.