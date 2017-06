Japanse voetbalclub Vissel Kobe zet in op aanvalsduo Havenaar/Podolski

Havenaar en Podolski (foto's: soccratesimages.com)

DEN HAAG - Als het aan de Japanse voetbalclub Vissel Kobe ligt, spelen Mike Havenaar en Lukas Podolski daar aankomend seizoen in de voorhoede. De 32-jarige Duitse spits is al vastgelegd door Vissel Kobe en de Japanners onderhandelen nu met ADO Den Haag over de overgang van Havenaar.

De Japanse voetbalclub is momenteel met ADO Den Haag in onderhandeling. De Haagse club heeft laten weten dat Havenaar niet weg hoeft, maar de directie zal een mooie overgang tegen de juiste prijs niet in de weg staan. Naast de Japanse interesse volgen diverse Arabische clubs de situatie van Havenaar ook op de voet. Tot een concreet voorstel is het van die kant nog niet gekomen.



Havenaar heeft in Den Haag nog een contract tot de zomer van 2018, maar hij heeft intern aangegeven graag een stap hogerop te willen. Of de overgang naar Vissel Kobe een sportieve stap vooruit is, is nog maar de vraag. Financieel zal het voor Havenaar aantrekkelijker zijn. Daarnaast gaat de 30-jarige spits, die in Hiroshima is geboren, dichter bij huis voetballen.



Mogelijk vertrek geeft ADO wat lucht



Voor ADO Den Haag zal het aanstaande vertrek qua doelpunten een aderlating zijn. Havenaar scoorde in 59 wedstrijden 25 keer. Financieel geeft het de Haagse club wat lucht. Het salaris van de Japanner, dat aardig op de begroting drukt, zal wegvallen. Daarnaast zal hij ook een transfersom opleveren.



Vissel Kobe staat in de Japanse J.League 1 na vijftien wedstrijden op de negende plaats met acht punten minder dan koploper Kashiwa Reysol. Mocht Havenaar de overstap maken naar Vissel Kobe dan treft hij daar dus Lukas Podolski. De voormalig spits van onder andere Bayern München, Arsenal, Inter Milan en Galatasaray tekende afgelopen week een contract in Japan.