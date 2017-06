Virgilio Teixeira leidt maandag eerste training Jong ADO Den Haag

Virgilio Teixeira als speler van ADO Den Haag (foto: OrangePictures)

DEN HAAG - Hij speelde over twee periodes verspreid bijna 150 wedstrijden in de hoofdmacht van ADO Den Haag en promoveerde met diezelfde club in 2008 naar de Eredivisie: Virgilio Teixeira. De inmiddels 43-jarige Hagenaar keert maandag terug bij ADO Den Haag, als trainer van het tweede elftal.





Selectie Jong ADO Den Haag:

Joe van der Sar (Ajax)

Delano Kloos

Chovanie Amatkarijo

Salih Anez (Feyenoord)

Hennos Asmelash

Kursat Cil

Thijmen Goppel (NEC)

Dean Guezen (Feyenoord)

Sam van Huffel

Mats van Kins (RCL)

Delano Ladan

Nigel Ogidi Nwankwo

Robin Polley (Feyenoord)

Maarten Reijneveld (ARC)

Sergi Roelveld (Feyenoord)

Nino Roffelsen (Feyenoord)

Guy Smith (Noordwijk)

Mo Atay

Thijs Timmermans (ARC)



Trainer: Virgilio Teixeira

Assistent-trainer: Marvin van der Valk



Na zijn profcarríère speelde Teixeira nog voor de amateurs van Scheveningen. Het afgelopen seizoen was hij verantwoordelijk voor de spelers van NEC/FC Oss onder de 19 jaar. De eerste training van het beloftenteam begint maandag om 14.30 uur op sportcomplex De Aftrap.