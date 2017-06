ADO Den Haag start nieuwe seizoen zonder internationals Ebuehi en Setkus

Ebuehi en Setkus (foto's: soccratesimages.com)

DEN HAAG - ADO Den Haag start maandag de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen met een kleine groep spelers. De eerste training staat gepland om 17.30 uur en wordt afgewerkt in het Cars Jeans Stadion.

De Haagse voetbalclub heeft zich vanwege problemen rond de begroting tot op heden alleen kunnen versterken met MVV-verdediger Nick Kuipers. Daar tegenover staat het vertrek van een grote groep spelers. Zo werden de contracten van Ruben Schaken, Abel Tamata, Guyon Fernandez en Tom Trybull niet verlengd en besloten doelman Rody de Boer, verdediger Dion Malone en middenvelder Jerdy Schouten niet in te gaan op een aanbieding van de club. Smaakmaker Nasser El Khayati is na zijn verhuurperiode teruggekeerd naar Queens Park Rangers.



Donny Gorter, Randy Wolters, Kevin Jansen, Wilfried Kanon en Gervane Kastaneer hadden allen een aflopend contract, maar ADO Den Haag hoopt het vijftal op korte termijn te binden. De vijf spelers mogen maandag aansluiten tijdens de eerste training, maar zijn dat niet verplicht.



Ebuehi en Setkus



Dennis van der Heijden (FC Volendam), Ludciano Marengo (Go Ahead Eagles) en Tim Coremans (FC Dordrecht) keren na een verhuurperiode terug in Den Haag en sluiten weer aan bij de selectie.



Voor Ernestas Setkus en Tyronne Ebuehi start de voorbereiding op het nieuwe seizoen een week later. Het duo had in juni nog interlandverplichtingen en heeft zodoende langer vakantie.



Selectie ADO Den Haag:

Doelmannen:

Robert Zwinkels

Ernestas Setkus

Tim Coremans (was verhuurd aan FC Dordrecht)



Verdedigers:

Tyronne Ebuehi

Tom Beugelsdijk

Thomas Meissner

Aaron Meijers

Nick Kuipers (MVV)

Trevor David

Mohammed Haddachi



Middenvelders:

Aschraf El Mahdoui

Danny Bakker



Aanvallers:

Mike Havenaar

Ludcinio Marengo (was verhuurd aan Go Ahead Eagles)

Dennis van der Heijden (was verhuurd aan FC Volendam)

Edouard Duplan

Sheraldo Becker