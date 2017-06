Bijzondere onderwaterbeelden Noordzee van duikexpeditie Doggersbank

Archief Duiker onderwater foto: Cor Kuyvenhoven

DEN HAAG - De Stichting Duik de Noordzee Schoon kijkt terug op een succesvolle tiendaagse expeditie bij de Doggersbank. In dat gebied ten oosten van Noord-Engeland, heeft het expeditieteam nieuwe en zeldzame diersoorten ontdekt, zijn onbekende wrakken doorzocht en is een recordaantal visnetten opgeruimd. Het team keert zondagmiddag terug in de haven van Scheveningen.

Dit keer zijn er twintig duiken gemaakt op negentien verschillende locaties met 29 duikers. Er zijn diersoorten ontdekt die nog niet eerder in Nederland waren gezien, zoals gekleurde naaktslakken. Ook zijn zeldzame waarnemingen gedaan, waaronder juweelanemonen, eetbare zeeappels, octopussen en twee Noordelijke dwergvinvissen.



In totaal is 6.000 kilo aan 'spooknetten' opgeruimd. Die vormen een gevaar voor vissen, kreeften en krabben. Ook een enkele dode zeehond is erin gevonden. Ook zijn nog eens tien onbekende wrakken onderzocht, zodat onderzoekers de identiteit ervan kunnen gaan achterhalen.



De expeditie is een initiatief van Stichting Duik de Noordzee Schoon, samen met Stichting De Noordzee.