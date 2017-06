Oud-korpschef Bouman in ziekenhuis na hartinfarct

DEN HAAG - Gerard Bouman, voormalig korpschef van de politie, is getroffen door een hartinfarct. Dat gebeurde tijdens een vakantie in de Verenigde Staten. Bouman (64) ligt in een Amerikaans ziekenhuis, meldt de politie zondag.

Wanneer hij het hartinfarct kreeg en hoe hij eraan toe is, is niet bekend. Bouman was van 2003 tot 2007 korpschef van politie Haaglanden. Van 2013 tot begin vorig jaar was hij de eerste korpschef van de nationale politie . Daarvoor bereidde hij als kwartiermaker de vorming van het korps voor.Bouman raakte in opspraak door zijn mogelijke rol in een geldverspillingskwestie bij de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de politie. In maart schortte hij zijn medewerking op aan een onderzoek dat in gang was gezet. Een van de leden van de onderzoekscommissie verweet hij vooringenomenheid in de kwestie.