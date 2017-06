'Bethelkerk moet monumentale status krijgen'

DEN HAAG - De Bethelkerk in Den Haag moet een monumentale status krijgen. Dat vindt Groep de Mos, die tijdens de gemeenteraadsvergadering op 6 juli daarvoor een motie indient. Met een monumentale status wordt het een stuk makkelijker om de kerk van de sloophamer te redden, aldus raadslid Arjen Dubbelaar van Groep de Mos.

De kerk staat op de hoek van de Händellaan en de Mozartlaan in de Haagse wijk Bohemen en staat al een paar jaar leeg. Een projectontwikkelaar wil de kerk uit 1938 slopen om er een nieuwbouwflat neer te kunnen zetten.Buurtbewoners zijn fel tegen en hebben zich verenigd in de Stichting Bethel Blijft. Ze hebben van de gemeente tot juli de tijd gekregen om met een alternatief plan te komen. De stichting wil in de kerk een ontmoetings- en activiteitencentrum voor wijkbewoners creëren, met ruimte voor bijvoorbeeld een kop koffie, yoga, schilderlessen, bridge en tentoonstellingen, maar ook voor vergaderingen en recepties.Maar dan moet er eerst genoeg geld ingezameld worden om de kerk te kunnen kopen. Voor de aankoop en verbouwing is ongeveer 1 miljoen euro nodig. De stichting is druk bezig met crowdfunding, leningen en fondsen, maar geld inzamelen gaat makkelijker met een monumentale status.Zo is Fonds 1818 volgens Groep de Mos bereid om vier ton te schenken als de Bethelkerk aangewezen wordt als gemeentelijk monument.