Man (36) uit Honselersdijk overleden na ongeluk op gestolen motor in Poeldijk

Foto Regio 15

POELDIJK - De motorrijder die zaterdagavond verongelukte op de Nieuweweg in Poeldijk is zondagochtend overleden. Het gaat om een 36-jarige man uit Honselersdijk die op een gestolen motor reed en geen motorrijbewijs had. Dat laat een woordvoerder van de politie weten.





De motorrijder kwam vanuit de richting Den Haag. Getuigen melden dat de motor met hoge snelheid rechtdoor reed bij de rotonde op de N211, ter hoogte van de Van Elswijkbaan. Daarbij kwam de motorrijder ten val. Met een ambulance werd de 36-jarige man naar het ziekenhuis gebracht, maar daar overleed hij aan zijn verwondingen.

