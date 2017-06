Kijk hier live naar Parkpop!

Foto: Omroep West

DEN HAAG - Het Haagse Zuiderpark staat weer op zijn kop dit weekend met Night at the Park en Parkpop. TV West is er vanaf 18.00 uur live bij en zendt concerten en interviews uit. Kijk hier de uitzending! Vanaf 22.00 uur volgt een samenvatting.





