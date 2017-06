Haagse band De Règâhs viert tienjarig bestaan op Parkpop

DEN HAAG - Het Haagse taaltje, maar dan met Spaanse klanken. Al tien jaar trakteert De Règâhs Den Haag op flamencomuziek. Op Parkpop waren ze zondag de openingsact en vierden ze hun jubileum. 'Dit is echt kippenvel', zegt zanger en gitarist Johan Frauenfelder.

De band begon in 2007 met het spelen van hun muziek. 'Ongelooflijk. Ik begon heel klein in m'n eentje met twee danseressen en nu staan we met de een hele band op Parkpop', zegt Frauenfelder.In de afgelopen tien jaar is de zanger hartstikke gewoon gebleven. 'Ik draag wel de hele tijd een zonnebril, maar dat is omdat ik een visuele handicap heb. Ik zie maar zeven procent dus ik ben bijna blind. Als ik 'm niet opzet, breek ik echt m'n nek.'