SamenLoop voor Hoop Westland brengt 80.000 euro op

WESTLAND - De vijfde editie van SamenLoop voor Hoop Westland heeft 80.000 euro opgeleverd. Dat is zondagmiddag bekendgemaakt. Teams liepen 24 uur lang in estafettevorm om zoveel mogelijk geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding.

Het tweejaarlijkse evenement werd gehouden in het Hofpark in Wateringen, meldt de WOS , mediapartner van Omroep West. Bij de vorige editie, in 2015, werd er nog 135.000 euro opgehaald.De organisatie werd vorig jaar geconfronteerd met een brand in een loods in De Lier , waar spullen voor het evenement opgeslagen lagen. Vrijwel niets daarvan is bewaard gebleven. De organisatie moest dus weer opnieuw beginnen met het verzamelen van materialen, zoals tapijt en cateringspullen.