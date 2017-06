West Wekker: Nagenieten van Parkpop en man verongelukt op gestolen motor

DEN HAAG - Goedemorgen! Het is weer maandag, een frisse start van je week. Natuurlijk blikken we uitgebreid terug op de 37e editie van Parkpop, waar ruim 200.000 bezoekers op af kwamen. Ook verongelukte een man uit Honselersdijk, die zonder rijbewijs op een gestolen motor ten val kwam. Wij vatten het belangrijkste nieuws even kort voor je samen.

De 37e editie van het jaarlijkse muziekfestijn Parkpop in het Haagse Zuiderpark heeft zondag ruim 200.000 bezoekers getrokken. Openingsact De Règâhs vierde zijn tienjarig jubileum en ook de optredens tijdens Night at the Park trokken zaterdagavond al veel bezoekers.Op de Nieuweweg in Poeldijk is zondagochtend De motorrijder overleden die zaterdagavond op dat kruispunt verongelukte . Het gaat om een 36-jarige man uit Honselersdijk die op een gestolen motor reed en geen motorrijbewijs had.Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn monstertocht van Amsterdam naar Rotterdam voltooid. De zwemmer, die tijdens zijn tocht van bijna 80 kilometer ook onze regio aandeed, eindigde zondagavond in Rotterdam.De Stichting Duik de Noordzee Schoon heeft tijdens een succesvolle tiendaagse expeditie bij de Doggersbank - een gebied ten oosten van Noord-Engeland - nieuwe en zeldzame diersoorten ontdekt. Ook hebben ze onbekende wrakken doorzocht en is een recordaantal visnetten opgeruimd.In Monster hebben onbekenden in de nacht van zaterdag op zondag zeker 39 auto's beschadigd in de omgeving van de Hazelaarstraat. De buitenspiegels van de wagens waren kapot getrapt. Ook zijn ruitenwissers vernield.vandaag breekt de zon heel aardig door. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige westelijke wind wordt het zo'n 20 graden.De sportcampus is een opvallend icoon in het groen. Het heeft een oppervlakte van bijna 34.000 m2 en bestaat uit een aantal grote zalen, waaronder de topsporthal van 1000 m2 en een grote beachvolleybalzaal. Beachvolleyballer Alexander Brouwer laat zien hoe de nieuwe zaal eruit ziet. De campus staat op de plek waar vroeger het ADO Den Haag stadion stond. Met oud-voetballer en trainer Lex Schoenmaker gaan we terug naar die tijd van toen.