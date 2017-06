IN BEELD: Het beste van Night at the Park en Parkpop

Foto: Omroep West

DEN HAAG - Het was dit weekend een groot feest in het Zuiderpark! Zaterdag zette Night at the Park Den Haag op z'n kop en Parkpop deed daar zondag nog een schepje bovenop. Heb je er nog geen genoeg van? Wij ook niet! Daarom hebben we het beste van het festivalweekend voor je op een rijtje gezet.

Foto: Richard Mulder

Night at the Park



Het Haagse feestje begon zaterdag met Night at the Park. Het Zuiderpark was stampvol en dat zag er vanuit het reuzenrad zo uit.



Kan het nog Haagser? Level 42 zong O O Den Haag!



Duizenden mensen feestten op de muziekvan onder anderen Paul Young, Level 42 en UB40.

Duizenden mensen zijn aanwezig op Night at the Park (Foto: Richard Mulder)

Mark King van Level 42 tijdens het optreden op Night at the Park 2017 (Foto: Marjan de Jong)



De dag werd afgesloten met een spectaculaire vuurwerkshow.





Parkpop



Het feest werd zondag afgetrapt door de Règâhs. Deze man ging los!



Er werd op Parkpop gedanst, gesprongen en gezongen... Dat ziet er dan een beetje zo uit:

Foto: Omroep West

Foto: Omroep West

Foto: Richard Mulder

Broederliefde stond ook op Parkpop en daar kwam nogal wat uitzinnig publiek op af...



Foto: Richard Mulder

Ken je Riet en Lien nog? De dabbende oma's lieten het publiek uit hun dak gaan met een geweldig optreden. En ook The Baseballs wisten het publiek helemaal gek te maken.





De absolute knaller? La Pegatina! Wát een feest. En daarmee kwam er ook een einde aan het feestweekend. Tot volgend jaar!



