OM: Gouwenaar verspreidde bijtend zuur opzettelijk in IJsselland Ziekenhuis

GOUDA - De 25-jarige Gouwenaar die vastzit voor het 'zuurlek' in het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel, heeft het bijtende perazijnzuur doelbewust over de vloer, bureaus en computers van het ziekenhuismagazijn gesprenkeld. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de man van poging tot moord.





Bij het incident raakten 14 mensen gewond, zowel medewerkers als patiënten. Twee mensen moesten op de intensive care worden opgenomen. Perazijnzuur, dat in ziekenhuizen wordt gebruikt als ontsmettingsmiddel voor medische apparatuur, kan chemische brandwonden, irritatie aan de ogen en de huid veroorzaken. Als je de stof inademt, kan dit leiden tot zware ademhalingsklachten.



Rechtszaak



Het OM legt de verdachte poging tot moord, poging tot



Waarom hij het perazijnzuur heeft rondgesproeid, is nog niet bekend. Op 13 juli moet hij voor het eerst voor de rechter verschijnen.

