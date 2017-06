Zorgkosten Haagse wijken 30 procent hoger dan gemiddeld

DEN HAAG - De zorgkosten in de Haagse Schilderswijk liggen 30 miljoen euro hoger dan het landelijk gemiddelde. Dat meldt RTL Nieuws op basis van de cijfers van Vektis, dat gegevens van alle zorgverzekeraars verzamelt. RTL Nieuws analyseerde de kosten van de zorg die onder de basisverzekering valt, per wijk.

Uit de gegevens komt naar voren in de Schilderswijk, Spoorwijk en het Laakkwartier in 2015 bijna 30 procent meer zorgkosten zijn gedeclareerd dan gemiddeld. In totaal werd in deze drie Haagse wijken 141 miljoen euro aan zorg uitgegeven. Dat is ruim 30 miljoen euro meer dan je zou verwachten op basis van leeftijd en het geslacht van de inwoners van de wijk stelt RTL Nieuws op basis van de cijjfers van Vektis.Ook inwoners in de Haagse Moerwijk en het Utrechtse Overvecht declareren in verhouding veel zorgkosten. In 2013 en 2014 vielen dezelfde wijken in de top tien van wijken met de hoogste zorgkosten.Buiten de Randstad maken vooral Zuid-Limburg en Oost-Groningen veel zorgkosten. Een stuk beter gaat het in het noorden van Noord-Holland, daar wordt 23 procent minder gedeclareerd dan gemiddeld in Nederland.Gemiddeld werd er in 2015 per Nederlander 2342 euro aan zorg gedeclareerd voor onder meer huisarts, medicijnen, verpleging en verzorging. De kosten zijn ook gecorrigeerd naar geslacht. Tot hun vijftiende zijn jongens duurder dan meisjes. Tussen 15 en 58 jaar maken vrouwen meer zorgkosten dan mannen en na 58 jaar zijn de mannen weer duurder. Vrouwen maken gemiddeld meer kosten, vooral vanwege verloskundige zorg en kraamzorg.