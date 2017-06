'We willen afval best scheiden, maar iets minder graag zélf wegbrengen'

REGIO - Het scheiden van plastic, gft en restafval lijkt redelijk te zijn ingeburgerd in Nederland. Dat blijkt uit een publieksonderzoek van de NOS en de regionale omroepen waar ruim 20.000 mensen aan deel hebben genomen. De algemene conclusie van het onderzoek is dat mensen wel het afval willen scheiden, maar het wegbrengen van het restafval, naar een container in de straat of de milieustraat, lijkt men vervelender te vinden.

Mensen die het restafval moeten wegbrengen geven het afvalbeleid in hun gemeente een iets lager cijfers. (6,9 tegenover 6,1). Ook zeggen ze iets vaker dat de container vol zit. (42 procent tegenover 34 procent). Het restafval wegbrengen is in veel gemeenten pas ingevoerd, dus het zou kunnen zijn dat mensen daardoor ontevredener zijn.Inwoners van gemeenten waar betaald wordt per vuilnisbak of zak, zijn net zo tevreden over het afvalbeleid in de gemeente als inwoners die een vast bedrag aan afvalstoffenheffing betalen. Het scheiden zelf leidt ook niet tot meer ongenoegen. Inwoners van gemeenten waar niet gescheiden wordt, geven het afvalbeleid in hun gemeente zelfs een lager cijfer (6) dan gemeenten waar wel gescheiden wordt ingezameld (6,7).Wat ook opvalt: oudere mensen zijn over het algemeen tevredener over het afvalbeleid dan jonge mensen. Jonge mensen zijn ook eerder geneigd restafval bij het plastic of gft te gooien. Bij de categorie in de leeftijd van 18-29 jaar zegt bijna een kwart dat weleens te doen, terwijl dat bij mensen boven de 60 slechts 7 procent is.Ook grotere huishoudens zijn duidelijk ontevredener. Dat is misschien logisch, want ze hebben ook meer afval. Grotere huishoudens zeggen dan ook vaker een volle container te hebben (50 procent) dan kleine huishoudens (30 procent).Samen met de regionale omroepen heeft de NOS mensen gevraagd om hun ervaringen over het afval inzamelen in hun gemeenten te delen. Ruim 20.000 mensen hebben deelgenomen aan het online onderzoek. De groep was nagenoeg representatief als het gaat leeftijd, geslacht, en grootte van het huishouden. Ook was er een redelijk goede regionale spreiding. Alleen in Overijssel was er onvoldoende respons.Omdat mensen zich zelf konden aanmelden bij het onderzoek zijn de resultaten niet geschikt om iets te kunnen zeggen over hoe Nederlanders gemiddeld denken over het afvalbeleid. Wel is het mogelijk om gemeenten en groepen mensen met elkaar te vergelijken.