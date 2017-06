Zwemmer Maarten van der Weijden is stem kwijt maar ervaring rijker

REGIO - Hij heeft bijna geen stem meer over, maar Maarten van der Weijden kijkt met veel voldoening terug op zijn geslaagde avontuur dit weekend. De Olympisch kampioen lange afstandszwemmen zwom dit weekend voor het goede doel 80 kilometer van Amsterdam naar Rotterdam. Tijdens zijn tocht kwam hij door verschillende plaatsen in onze regio zoals Roelofarendsveen, Woubrugge, Alphen aan den Rijn en Gouda .

'Ik voel mij niet zo heel fris en ik heb onderweg veel pijn gehad. Ook de sterke stroming aan het eind op sommige plekken viel tegen', blikt Van der Weijden terug op zijn tocht door de rivieren en kanalen . 'Maar ik heb ook erg genoten. De zon in de ochtend zien opkomen als je aan het zwemmen bent, de mensen in de dorpen die mij langs de waterkant stonden aan te moedigen. Wat overblijft is een warm gevoel.'De 80 kilometer lange tocht van Van der Weijden markeerde de opening van het zwemevenement Like2Swim, dat zondag in de haven van Rotterdam plaatsvond. Tijdens het openwater-zwemevenement werd geld ingezameld voor Vrienden van het Sophia . Het geld gaat naar onderzoek voor patiëntjes met luchtwegproblemen. Van der Weijden, die zelf kanker heeft gehad, zet zich geregeld in voor goede doelen.