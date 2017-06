Julianabrug in Alphen elk half uur eventjes open

ALPHEN AAN DEN RIJN - De Julianabrug in Alphen aan den Rijn gaat maandag elk half uur eventjes open om het veiligheidssysteem te testen. Dat laat de gemeente via Twitter weten. Zo wordt geprobeerd te achterhalen waarom de brug steeds hapert.

De Julianabrug heeft al maanden te maken met storingen. Al tientallen keren is de brug in storing geraakt omdat er problemen zijn met het veiligheidssysteem. Om die reden is de brug ook nog niet officieel opgeleverd sinds het hijsongeluk op 3 augustus 2015. Vanwege de storingen is onlangs besloten dat er voorlopig permanent een monteur bij de burg aanwezig moet zijn . De monteur blijft de brug monitoren totdat de brug minimaal twee weken achter elkaar storingvrij draait.