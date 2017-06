Haagse as-Soennah moskee bedreigd met aanslag

DEN HAAG - De Haagse as-Soennah moskee heeft zaterdag een brief ontvangen waarin gedreigd wordt met een aanslag met een vrachtauto. 'Bij elke laffe aanslag op onze burgers en kinderen .... kan zomaar een tegenaanval volgen op jullie onschuldige bezoekers van moskeeën of wat dan ook.' Bij de brief zat ook een miniatuurvrachtwagen.

De brief is binnengekomen voor het Suikerfeest , dat afgelopen zondag door veel moslims werd gevierd. 'We hebben het stilgehouden tot na het feest om geen onrust te creëren', zegt bestuursvoorzitter Abdelhamid Taheri. 'Maar er was wel extra politie bij de moskee.' Volgens de politie is zondag tijdens de aankomst en het vertrek van moskeebezoekers extra toezicht gehouden.Volgens Taheri krijgen moskeeën regelmatig dreigbrieven en daar wordt meestal geen melding van gemaakt. 'Dat zorgt onnodig voor onrust en het zou mensen op ideeën kunnen brengen.' Deze keer besloot de as-Soennah moskee wel naar buiten te treden met de dreigbrief. 'Dit is te ernstig, een brief die aan het einde van de ramadan binnenkomt, daags voor het Suikerfeest.'De bestuursvoorzitter doet aangifte bij de politie van de bedreiging. 'De angst is groot. Dit mogen we niet onderschatten, dit is geen baldadigheid.' Volgens de bestuurder hield de politie zondag tijdens de viering van het Suikerfeest extra toezicht. 'Ook hebben wij zelf de veiligheidsmaatregelen aangescherpt.' Wat dat betekent, wil de moskeebestuurder niet zeggen.Na de aanslag op een moskee in Canada in januari nam de as-Soennah moskee ook al maatregelen . 'We hadden toen twee weken een heel streng deurbeleid. Iedereen werd gecheckt bij de ingang,' vertelt Taheri. Of dat zondag ook het geval was, wil hij niet zeggen.Volgens het Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden (SIORH) heeft alleen de Haagse as-Soennah moskee een dreigbrief ontvangen. 'We hebben afgelopen weekend contact gehad met alle moskeeën in de regio en tot nu toe hebben we geen berichten gehad over andere dreigbrieven die zijn binnengekomen', zegt Abdelhamid Bouzit van het SIORH.De politie doet onderzoek naar de herkomst van de brief die de as-Soennah moskee kreeg. 'Het is goed dat de as-Soennah moskee aangifte doet,' zegt Bouzit. 'Moskeeën worden regelmatig bedreigd, maar maken er vaak geen werk van. Terwijl bedreigingen een serieuze zaak zijn.'