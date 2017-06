Prinses Alexia viert twaalfde verjaardag, kijk hoe ze gegroeid is!

Prinses Alexia in 2006 | Foto: RVD/ Jeroen van der Meyde

Alexia- 2007| Foto: RVD/ Prins van Oranje

Alexia- 2008 | Foto: RVD/ Prins van Oranje

Alexia- 2008 | Foto: RVD / Robin van Utrecht

Alexia- 2010 | Foto: RVD/ Prins van Oranje

Alexia- 2012 | Foto: RVD/ Prins van Oranje

Alexia- 2016 | Foto: RVD / Jeroen van der Meyde

Alexia is middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Na de zomervakantie gaat ze naar het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. Haar zus Amalia zit al op deze school Prinses Alexia is de tweede in de lijn van troonopvolging. Alexia houdt van paardrijden, hockey, zingen en gitaar spelen. We hebben een aantal foto’s van Alexia in de loop der jaren voor je verzameld. Kijk hieronder.