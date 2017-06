Aanrijding politiemotor met brandweerwagen

Aanrijding motoragent met brandweerwagen | Foto:Regio15

De brandweerwagen was vanuit de kazerne op weg naar een brand en reed de met sirenes aan de Europaweg op. Tegelijkertijd reed daar ook een motoragent, volgens nieuwssite Regio15 voerde deze ook zijn zwaailichten. De politie kan dit nog niet bevestigen. 'Dat wordt nog onderzocht', aldus een politiewoordvoerder.Bij de uitrit van de kazerne ging het mis en kwamen brandweerwagen en politiemotor met elkaar in botsing. De agent is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. De politie onderzoekt de toedracht van de aanrijding. Daarvoor is de Europaweg enige tijd afgesloten.