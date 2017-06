Vrouwen betast en vechtpartijen tijdens Parkpop

(Foto: Richard Mulder)

DEN HAAG - Tijdens een concert van de Rotterdamse rapformatie Broederliefde op Parkpop zijn zondag vechtpartijen uitgebroken in het publiek, waarbij gewonden zijn gevallen. Ook zijn volgens de politie vrouwen tijdens het optreden betast. Volgens organisator Guus Dutrieux zijn in ieder geval twee mannen aangehouden.

Het concert van Broederliefde begon zondag even na 19.00 uur in het Haagse Zuiderpark. Vlakbij het Jupiler Podium, waar de populaire rapformatie optrad, braken vechtpartijen uit. Wat de aanleiding voor de vechtpartijen was, is nog niet helemaal duidelijk, maar er zouden vrouwen zijn betast die vooraan in het publiek stonden.



Duidelijk is wel dat de vechtpartijen op het podium niet onopgemerkt bleven. Een van de rappers merkte op dat er iets aan de hand was in het publiek en riep op om rustig te blijven.



Ziekenhuis



Slachtoffers van de vechtpartijen zouden naar het ziekenhuis zijn vervoerd. Maar bij de organisatie is daar niets van bekend. 'Het enige dat ik weet, is dat er twee jongens zijn aangehouden', zegt organisator Dutrieux.



