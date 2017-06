Vuistdikke meteoriet brengt geologen Naturalis in hogere sferen

LEIDEN - Geologen Leo Kriegsman en Marco Langbroek van Naturalis in Leiden zijn dolblij met een meteoriet die ze mogen gaan onderzoeken. In de laatste 200 jaar zijn er maar zes ruimtestenen gevonden in Nederland, dus de kleine, 9 centimeter grote meteoriet is erg zeldzaam. Er komen er wel meer in Nederland terecht, maar ze worden niet vaak gevonden.

'Dit soort meteorieten geeft ons informatie over het begin van het zonnestelsel, 4,5 miljard jaar geleden', zegt Leo Kriegsman. 'Op aarde bestaan geen stenen van deze ouderdom.' Volgens de traditie wordt hij genoemd naar het dorp of de stad in de buurt, dus hij gaat de Broek in Waterland meteoriet heten. Daar werd de steen eerder dit jaar in januari gevonden.De meteoriet viel die dag om 17.09 uur. Er werd een paar seconden eerder een vuurbol waargenomen door meerdere mensen in Nederland, en in België heeft iemand een dashcamopname op www.ufomeldpunt.be geplaatst. De meteoriet is terechtgekomen op een schuurtje en heeft een dakpan en de latjes eronder verbrijzeld. Meteorieten komen namelijk neer met de snelheid van een hogesnelheidstrein.Wanneer een meteoriet vanuit de ruimte met zo'n 10 km per seconde de aardatmosfeer binnendringt, neemt de snelheid met een razend tempo af. De steen wordt door de luchtweerstand sterk verhit en begint aan de buitenkant te smelten en wordt hierdoor dus snel kleiner. Door alle energie die vrijkomt is er dan vaak een vuurbol te zien.De meteoriet komt waarschijnlijk van een voormalige miniplaneet in een baan om de zon, tussen die van Jupiter en Mars. In dat gebied, de planetoïdengordel, zweeft erg veel ruimtepuin dat soms uit zijn baan raakt door een botsing en daarna, na veel rondjes om de zon, de aarde kan raken.