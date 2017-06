Een heel leven als dansdocent: Joke zwaait na 52 jaar af

Nadat Joke in 1971 was afgestudeerd aan het Rotterdams Conservatorium, begon ze haar eigen dansschool in Den Haag. 'Aan de Laan van Meerdervoort om precies te zijn', vertelt ze. 'Daarna zijn we vrij snel verhuisd naar de Frederik Hendriklaan midden in het Statenkwartier, en daar is de dansschool gegroeid.'Ze begon ooit met 52 leerlingen, maar door de jaren heen is dat aantal verdrievoudigd. Joke vertelt: 'Ik was er eigenlijk altijd, en daardoor vertrouwden de leerlingen mij. Dat was absoluut de basis van dit succes.'In 46 jaar tijd zag Van der Kraan de balletdisciplines behoorlijk veranderen, maar ze gelooft nog steeds heilig in de klassieke vorm: 'Het klassieke ballet is de ondergrond voor andere balletvormen. Door de jaren heen ontstonden er nieuwe stromingen zoals modern-jazz, en streetdance, maar de basistechnieken worden nog steeds geleerd in de klassieke vorm.'Jokes balletschool zal vanaf september, als het nieuwe dansseizoen van start gaat, worden gerund door dansdocent Janine Damen. Danskwartier Den Haag wordt de nieuwe naam van de dansschool. Joke: 'Ik heb ongelofelijk veel vertrouwen in Janine. Ze is jong, enthousiast en daarnaast veelzijdig. Ze beheerst niet alleen de klassieke vormen, maar ook moderne danstechnieken. Het is een fantastische lerares.'Opvolgster Damen is zelf ook in haar nopjes: 'Ik heb altijd gedroomd van een eigen dansschool. Toen Joke mij twee jaar geleden vroeg of ik de zaak wilde overnemen, kon ik eigenlijk niet weigeren. Het is een schitterende studio, en ik kan niet wachten totdat ik kan gaan beginnen.'Joke heeft hele andere plannen: yoga. 'Ik wil meer op zoek naar mijn innerlijk. Spiritualiteit zal de komende jaren de boventoon gaan voeren', besluit ze.