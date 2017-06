Rabo sluit ook pinautomaat in Poeldijk

De bank realiseert zich dat het sluiten van de geldautomaat ongemak oplevert voor de inwoners van Poeldijk, maar ziet op dit moment geen andere mogelijkheid. De enige geldautomaat in het dorp is nu nog te vinden in de Jumbo en die is van ING. De dichtstbijzijnde Rabobankautomaat staat in de Dijkstraat in Honselersdijk.Later dit jaar komt de Rabobank met een andere oplossing, namelijk een mobiel kantoor. Verder zijn er nog de Geld Express en mobiele adviseurs. Voor deze opties kunnen klanten contact opnemen met Rabobank Westland.Criminelen gebruiken steeds zwaardere explosieven waardoor de schade na een kraak vaak enorm is . Rabobank heeft daarom zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen en waar dat niet kan, worden pinautomaten weggehaald, zoals eerder al in Boskoop